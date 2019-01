Sp. Braga vence Santa Clara e mantém pressão sobre Benfica

O Sp. Braga venceu esta terça-feira o Santa Clara, por 1-0, na 19.ª jornada da Liga. O golo dos bracarenses foi alcançado no segundo tempo pelo avançado brasileiro Dyego Sousa, que reforçou o estatuto de melhor marcador da prova, agora com 13 golo. É a sexta vitória consecutiva na prova para o conjunto de Abel Ferreira no Estádio Municipal de Braga, o palco da recente final four da Taça da Liga, onde os anfitriões saíram derrotados pelo vencedor Sporting.

Depois de uma primeira parte sem grandes lances de destaque, mas com a posse de bola a ser uma prerrogativa do Sp. Braga, o golo decisivo surgiu aos 56’, mas antes a bola esteve perto de entrar na baliza minhota.

Bruno Viana derrubou Alfredo Stephens dentro de área, aos 54', e Osama Rashid não conseguiu converter o respectivo penálti, muito por mérito de Tiago Sá, que travou o remate. No lance seguinte, César cabeceou ao primeiro poste para nova intervenção do guardião do Sp. Braga e na recarga rematou por cima.

Não marcou o Santa Clara, aproveitou o Sp. Braga. Após a reposição da bola, Wilson Eduardo afastou para o meio-campo contrário, onde Accioly cometeu um erro infantil. Paulinho recuperou a bola, avançou pelo lado direito e fez um cruzamento para Dyego Sousa cabecear, já em cima da pequena área, para o 1-0.

Com este resultado, o Sp. Braga continua no terceiro lugar da Liga (43 pontos), apenas a um ponto atrás do Benfica e a três do líder FC Porto, que joga na quarta-feira, frente ao Belenenses SAD. O próximo compromisso dos "arsenalistas" será no terreno do Desportivo das Aves.

O Santa Clara está no 10.º lugar e não vence para o campeonato há cinco jogos. A equipa de João Henriques falha a aproximação ao Rio Ave, vitorioso nesta ronda na Madeira, e vai receber na próxima jornada o Portimonense, que perdeu diante do Desp. Chaves.