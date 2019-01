Silas garante Belenenses SAD de ataque contra o FC Porto

O treinador do Belenenses, Jorge Silas, assegurou esta terça-feira que a sua equipa acredita numa vitória diante do FC Porto na 19.ª jornada da I Liga de futebol, apesar de considerar os "dragões" a "melhor equipa em Portugal".

Em declarações prestadas na conferência de imprensa realizada no Estádio Nacional, em Oeiras, o técnico dos "azuis" vincou já conhecer bem a forma de jogar do campeão nacional, por força dos três encontros anteriores, e apontou mesmo essa experiência como uma possível vantagem para os seus jogadores.

"Vamos defrontar a melhor equipa em Portugal. Mesmo não tendo vencido a Taça da Liga, considero que é a melhor equipa neste momento e, por isso, vai em primeiro lugar. Sabemos que vai ser um jogo difícil. A verdade é que já os conhecemos bem, já fizemos três jogos contra eles e acredito sinceramente que podemos vencer. Vamos tentar atacar muito e pressionar, não vamos ficar atrás", afirmou.

O falhanço da equipa de Sérgio Conceição no objectivo de conquistar a Taça da Liga no último fim-de-semana foi relativizado pelo treinador do Belenenses SAD, ao sublinhar que o FC Porto "normalmente não perde duas vezes seguidas" e que os jogadores portistas têm força mental para ultrapassar um resultado menos positivo.

PUB

"Eles são uma equipa muito madura e o próprio Sérgio tem muita experiência como jogador e como treinador. Os jogadores deram tudo o que tinham [na Taça da Liga] e perderam nos penáltis. Perder nos penáltis é diferente de perder nos 90 minutos. Tiveram tempo para recuperar e vão estar na máxima força", considerou.

Por outro lado, e embora tenha assumido o seu optimismo e confiança num bom resultado no Dragão, Silas assumiu que o momento da sua formação não é o ideal, em virtude de possíveis ausências para esta partida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Não é o nosso melhor momento a nível de disponibilidade de jogadores, mas os que vão jogar são todos bons e gosto muito deles. São capazes de dar conta do recado", observou, acrescentando: "Já os conhecemos, sabemos como nos enganaram algumas vezes".

O treinador do Belenenses mostrou-se apreensivo com a aproximação do fecho do mercado de transferências e a ausência de reforços, bem como o risco de hipotéticas saídas já em cima do encerramento e sem tempo para uma substituição adequada no interior do plantel.

"Onde é que estão os reforços? Não sei, estamos a trabalhar nisso, mas não temos o poderio financeiro de outras equipas. Se não perdermos ninguém, acho que podemos lutar pela Liga Europa. Podemos lutar com o Vitória de Guimarães, o Moreirense e o Portimonense. Se perdermos alguém, vai ser mais complicado", rematou.