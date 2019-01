Sérgio Conceição: "Não era fácil ficar a levar com isqueiros e moedas à espera que o Sporting recebesse a Taça"

A conferência de imprensa desta terça-feira era de antevisão ao encontro frente ao Belenenses, no Estádio do Dragão, mas as perguntas dos jornalistas presentes no Olival focaram-se, principalmente, na final da Taça da Liga, perdida para o Sporting, no sábado, e os eventos que se seguiram ao apito final.

Os "dragões" retiraram-se para os balneários antes de os "leões" levantarem o troféu, atitude classificada como antidesportiva. Sérgio Conceição, treinador dos portistas, afirmou que o mau comportamento dos adeptos adversários na subida à tribuna foi o factor que levou o plantel do FC Porto a abandonar o relvado do Estádio Municipal de Braga: "É mau para a equipa que perde subir uma escadaria enorme onde estão os adeptos adversários. Os palavrões, até eu os digo e disse, por aí não vejo nenhum mal. Agora, o insulto gratuito e as cuspidelas não fazem parte do futebol. Todo o staff levou com isso. Das duas, uma: ou havia uma zona neutra onde íamos receber as medalhas, ou então recebíamos as medalhas no relvado. É uma situação a rever pela Liga."

Já depois da entrega das medalhas, os insultos continuaram, com Sérgio Conceição a tomar a decisão de não assistir à entrega do troféu aos "leões". "Para nós não era fácil ficar cinco ou dez minutos a levar com isqueiros e moedas à espera do Sporting receber a Taça", afirmou, aproveitando para elogiar Pedro Proença e a Liga por tornarem a competição "cada vez melhor" e mais importante para os clubes.

O técnico do FC Porto também falou sobre o incidente que envolveu Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes. Nas imagens televisivas pode ver-se que o membro da equipa técnica se envolve numa troca de palavras com alguns adeptos "leoninos", tentando, posteriormente, atingir alguém com a medalha de finalista.

Sérgio Conceição condena o acto, mas diz que Diamantino Figueiredo, à semelhança do plantel, foi alvo de insultos: “Se é condenável o acto do Diamantino? Obviamente que sim, que é. Assumimos essa responsabilidade, como sempre fazemos de forma interna. Vamos tratar do assunto internamente. Se há justificação? Não há, mas houve provocação que o levasse a tomar essa atitude. O Figueiredo é uma pessoa extremamente tranquila. É isso que tenho a dizer.”

Por último, Sérgio Conceição deixou críticas à arbitragem de João Pinheiro, que, na opinião do treinador, foi demasiado cauteloso. Aproveitou ainda para elogiar o videoárbitro, relembrando um lance duvidoso na partida frente ao Desportivo das Aves, para o campeonato: "Acho que não foi uma arbitragem exemplar, apitava tudo e mais alguma coisa. Foi um excelente trabalho do VAR, esteve muito bem no penálti. Pena é que há um ano na Vila das Aves, o mesmo Bruno Esteves, num lance igual, não tenha assinalado nada. Ainda bem que melhorou e o VAR é bom para o futebol. Não foi uma arbitragem positiva, o jogo quer-se rápido e intenso e foi constantemente interrompido."

Belenenses com "dinâmica interessante"

Depois das perguntas sobre a final da Taça da Liga, o técnico dos "dragões" analisou a partida de quarta-feira, que levará o Belenenses ao Porto, a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

“É um jogo difícil, perante uma boa equipa. Esperamos uma equipa com uma dinâmica interessante com bola e sem bola também. É uma equipa que sabe o que faz, nos momentos em que não tem bola. Sabe defender mais baixo. Sabe pressionar a equipa adversária na primeira fase de construção, com alguma eficácia. Estamos precavidos para isso. Cabe-nos a nós desembrulhar esse embrulho”, finalizou o treinador portista.

A bola começa a rolar no Dragão, esta quarta-feira, a partir das 21h15. Os portistas são líderes, com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, segundo classificado.