Rodolfo Correia e o momento do Sporting: "O desligar da Taça da Liga foi automático"

O treinador adjunto do Sporting assegurou que a equipa está concentrada no desafio da 19.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Vitória de Setúbal, não querendo abordar os próximos dois encontros com o Benfica.

Face à ausência do treinador principal, Marcel Keizer, que se ausentou do país devido ao falecimento de um familiar, foi, novamente, Rodolfo Correia a falar em conferência de imprensa, na Academia do clube, em Alcochete.

"Não encaramos dessa forma [a pensar nos dois jogos com o Benfica para a I Liga e primeira mão da meia-final da Taça de Portugal]. O objectivo é amanhã [quarta-feira]. Este é o próximo e o mais importante. Depois do [Vitória de] Setúbal logo pensamos nos dois jogos com o Benfica", afirmou.

A conquista da segunda Taça da Liga, no sábado, já faz parte do passado, uma vez que nem houve tempo para festejos perante o "calendário apertado", ainda que Rodolfo Correia tenha revelado que os jogadores estão bem "animicamente" pelo troféu conquistado.

"Ganhar a Taça da Liga é sempre bom, os jogadores estão bem animicamente, mas já faz parte do passado e o desligar foi automático. Agora são outras competições que temos pela frente, porque o calendário assim obriga", argumentou.

Quanto ao adversário de quarta-feira, o treinador adjunto alertou para os perigos da equipa sadina, não considerando que esteja frágil, devido à saída de Lito Vidigal do comando técnico nos últimos dias.

"É um campo complicado. São uma equipa aguerrida e agressiva, que sai bem nas transições e é forte nas bolas paradas. Temos de estar atentos. Apesar de estarem em transição acredito que mantenham as mesmas características. São uma equipa combativa que não vira a cara à luta", analisou.

Rodolfo Correia falou ainda dos reforços Tiago Ilori e Cristián Borja, que deverão ser oficializados nas próximas horas: "Foram avaliados e serão mais-valias. Esperamos contar com eles o mais rapidamente possível".