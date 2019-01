Qatar goleia rumo à final da Taça Asiática

O Qatar apurou-se esta terça-feira para a final da Taça Asiática, ao golear o anfitrião Emirados Árabes Unidos, por 4-0, na segunda meia-final do torneio, marcando encontro com o Japão na sexta-feira.

Akram Afil esteve em destaque ao assistir Khouki (22’) e Almoez Ali (37’) - o melhor marcador do torneio - antes de o capitão Al Haidos fazer o 3-0 (81’) com um chapéu sobre Khalid Essa. Hamid Ismael fechou a contagem (90+4’) dois minutos depois de sair do banco, já com os EAU reduzidos a dez por expulsão por Ismail Ahmed (90+1’).

A equipa do Qatar, que contou com o português naturalizado Pedro Correia no lado direito da defesa, nunca tinha chegado às meias-finais e vai enfrentar o Japão, quatro vezes vencedor da prova (a última delas em 2011), que eliminou o Irão de Carlos Queiroz.