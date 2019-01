Ao nono jogo de Solskjaer, o United tropeçou em Old Trafford

O Manchester United empatou (2-2) esta terça-feira na recepção ao modesto Burnley, para a 24.ª ronda da Premier League, num jogo que interrompe de forma inesperada a série de oito vitórias consecutivas sob o comando técnico do norueguês Solskjaer, sucessor de José Mourinho.

Ashley Barnes (51') e Chris Wood (81') acabaram com o estado de graça dos "red devils" - apesar de o Manchester ter evitado a derrota no período de descontos, com golos de Pogba (88', g.p.) e Lindelof (90+1').

Ainda assim, o United viu o Arsenal distanciar-se graças à vitória (2-1), no Emirates, sobre o Cardiff City, com golos de Aubameyang (66' g.p.) e Lacazette (83'), tendo os galeses reduzido por Méndez-Laing (90+3'), num jogo em que o malogrado argentino Emiliano Sala foi homenageado.

Em Newcastle, o Manchester City entrou a marcar no primeiro minuto, por Aguero, mas os locais deram a volta com golos de Rondon (66') e Ritchie (80' g.p.), deixando os campeões ingleses numa posição delicada, podendo ver a distância para o líder Liverpool (recebe na quarta-feira o Leicester) aumentar.

PUB

O Everton, de Marco Silva, voltou às vitórias graças a um golo de Richarlison (3'), na deslocação ao reduto do Huddersfield, enquanto o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, goleou o West Ham (3-0), com dois golos de Raúl Jiménez (80 e 86') a fecharem as contas depois de Saiss (66') ter dado vantagem aos "lobos".