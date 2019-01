Cédric trabalha no "duro" para se afirmar no Inter

O internacional português Cédric Soares garantiu esta terça-feira estar a "trabalhar duro" e à "disposição do treinador" do Inter de Milão, clube para o qual se transferiu, por empréstimo do Southampton, até final da época, com opção de compra de 11 milhões de euros.

"As minhas primeiras impressões foram muito boas. Estou a aprender muito sobre o clube e a equipa. Estou à disposição do treinador, estou a aprender e a trabalhar duro", disse Cédric na sua primeira conferência de imprensa como jogador da formação orientada por Luciano Spalletti.

O lateral direito português, que se transferiu do Sporting para o Southampton em 2015-16, considerou que existem muitas diferenças entre o futebol inglês e o transalpino.

"Na Liga inglesa joga-se um futebol muito rápido e ofensivo. Vendo os treinos do Inter pude perceber que há muita qualidade e que os jogadores sabem manter a posse de bola para escolherem o momento certo para iniciarem o ataque. Cresci em Portugal, onde me parece que há uma mistura destas duas Ligas", afirmou.

Cédric, que terá a companhia de João Mário na formação milanesa, admitiu que está mais "habituado a jogar pela direita", mas garantiu estar disponível para o que o treinador pretender.

