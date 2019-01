Benfica segura segundo lugar com goleada

O Benfica goleou nesta terça-feira o Boavista (5-1), na 19.ª jornada do campeonato, e consolidou o segundo lugar, provisoriamente a dois pontos do líder FC Porto.

João Félix inaugurou o marcador aos 9', com um cabeceamento ao segundo poste a dar o melhor seguimento a um livre indirecto. Aos 28', e depois de um par de ameaças do Benfica, Pizzi elevou para 2-0, na recarga a um primeiro remate de Seferovic.

Antes do intervalo, o Boavista dispôs da sua segunda melhor ocasião - a primeira surgiu logo no arranque da partida, com Tahar a acertar no poste após um péssimo passe de Gabriel - e reduziu, na sequência de um canto. Talocha, sem oposição, bateu Odysseas.

No segundo tempo, Perdigão ainda ameaçou com um remate de fora da área, mas o Benfica acabou com o jogo em dois contragolpes. Aos 54', João Félix inventou o golo que Seferovic concretizou; aos 72', o suíço bisou na recarga a um primeiro remate de Pizzi.

Nos minutos finais, Grimaldo assinou o melhor golo da noite, com um remate de fora da área que deu maior expressão ao domínio dos "encarnados", mas o Boavista ainda teve oportunidade de reduzir, de grande penalidade, após falta de Samaris sobre Talocha. Mateus, da marca dos 11 metros, permitiu a defesa de Odysseas.