AC Milan nas meias-finais com bis de Piatek

O AC Milan apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Taça de Itália, com triunfo por 2-0 sobre o Nápoles, protagonizado com um bis do polaco Krzysztof Piatek.

O avançado, recrutado ao Génova neste mercado de Inverno, inaugurou o marcador aos 10 minutos, após lançamento longo, ganhando a bola nas costas da defesa e atirando para fora do alcance de Alex Meret.

No banco, com o treinador Carlo Ancelotti, Mário Rui viu, aos 27 minutos, Piatek brincar com dois companheiros da defesa, ganhando ângulo na área para atirar com o pé esquerdo e ampliar para 2-0.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

Esta quarta-feira, a Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo visita a Atalanta, enquanto a Roma, adversária do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, joga em casa da Fiorentina.

A ronda dos quartos-de-final termina na quinta-feira, com o Inter-Lazio, enquanto as meias-finais são disputadas a duas mãos, a primeira a 26 de Fevereiro e a segunda a 23 de Abril.