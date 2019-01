Os portugueses Marques'Almeida vestem Beyoncé

Foi há quatro dias que a cantora norte-americana Beyoncé publicou três fotografias onde aparece vestida com riscas coloridas. A indumentária é uma criação dos portugueses Marques'Almeida e foi apresentada em Paris, em Setembro.

As fotografias foram feitas, aparentemente, pela filha da cantora Blue Ivy. Aliás, essa é a única referência que Beyoncé faz na legenda das imagens. Contudo, a dupla portuguesa, sediada em Londres, fez questão de, no mesmo dia, publicar as mesmas imagens, também na sua conta de Instagram, com uma legenda mais efusiva e a puxar os créditos para o seu trabalho, revelando o orgulho que se sente no atelier pela escolha da artista.

Criada em 2011, a dupla de criadores Marta Marques e Paulo Almeida, trocou a semana de moda de Londres pela de Paris, o ano passado. Em Setembro estreou-se no museu de arte contemporânea Palais de Tokyo, apresentando uma colecção de resort inspirada em técnicas, silhuetas e padrões portugueses, com o apoio do Portugal Fashion. Das referências a Viana do Castelo à imagem dos xailes com franjas, esta é uma interpretação pouco literal “de quem já está a viver em Londres há muitos anos”, descreveu, na altura, Marta Marques ao PÚBLICO.