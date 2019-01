Todo o Universo numa tabela de 118 elementos químicos

A UNESCO e a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) lançam esta terça-feira, 29 de janeiro, em Paris a celebração dos 150 anos da tabela periódica dos elementos químicos. Portugal participa nesta celebração em Paris e todo o país se associa com eventos em 12 cidades, envolvendo vários milhares de jovens alunos do ensino básico e secundário que estarão na rua para apresentar tabelas periódicas humanas. No sesquicentenário da proposta original do químico russo Dmitri Mendeleiev, o braço de educação e cultura da Organização das Nações Unidas (UNESCO) e o organismo não-governamental internacional de regulação da química (IUPAC) lançaram o Ano Internacional da Tabela Periódica. Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Química assumiu a responsabilidade de organizar esta celebração com um vasto programa que decorrerá ao longo do ano e pode ser consultado em www.aitp2019.pt.

A tabela periódica de Mendeleiev deu uma organização aos elementos químicos então conhecidos. É notável como um químico de São Petersburgo natural de Tobolsk, na Sibéria, nos primórdios da química, pôde ter o rasgo de organizar os elementos conhecidos pela ordem crescente das suas massas atómicas, verificando a notável regularidade de várias propriedades e prevendo a existência de quatro novos elementos apenas pelas lacunas que encontrou na sua tabela. Assim se deram importantes passos no avanço da ciência. Começando por notar a regularidade de algumas observações, o cientista é levado a extrapolar, a prever comportamentos desconhecidos que ficam a aguardar confirmação experimental. Só a verificação da tese proposta leva à aceitação do modelo teórico e ao avanço definitivo para um novo nível de conhecimento. Assim aconteceu com Mendeleiev com a sua comunicação de 6 de março de 1869, em russo, e a publicação numa revista local pouco conhecida. Só a publicação de uma breve nota na revista alemã Zeitschrift für Chemie, ainda em 1869, veio a dar visibilidade e mais tarde reconhecimento a esta proposta.

Foto Quadro publicado numa breve nota na revista alemã Zeitschrift für Chemie ainda em 1869

O Ano Internacional da Tabela Periódica declarado pelas Nações Unidas em 2019 surge na sequência do Ano Internacional da Química em 2011, do Ano Internacional da Cristalografia em 2014 e do Ano Internacional da Luz em 2015 é visto pelas instituições internacionais como um meio de chamar a atenção para as ciências exatas e para a sua enorme relevância na educação dos mais novos. A ideia de que é possível organizar numa tabela simples os 94 elementos existentes na Terra e em todo o Universo e ainda os outros 24 que já foram criados artificialmente e bem identificados.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A maioria dos átomos dos elementos é criada recorrentemente no interior das estrelas, mas na Terra temos de nos contentar com o que recebemos da época primordial da sua formação. Um simples telemóvel contém mais de 30 elementos, alguns muito escassos e difíceis de obter. Se são conhecidos os conflitos militares desencadeados pela riqueza petrolífera, começa a haver ameaças de conflitos internacionais pelo acesso a elementos raros, mas cruciais para as tecnologias modernas.

Foto Tabela periódica da sustentabilidade dos elementos químicos, incluindo os 30 presentes nos telemóveis Dr

Os alunos que estão na rua em 29 de janeiro associam-se às celebrações que estão a decorrer em todo o mundo, também para sensibilizar a sociedade para a importância de uma economia circular que use e reaproveite os elementos químicos.