Japão "ataca" dispositivos dos cidadãos para evitar falhas nos Jogos Olímpicos

O Governo japonês prepara-se para tentar aceder aos dispositivos electrónicos de milhares dos seus cidadãos, num teste de cibersegurança à escala nacional.

O Ministério para as Comunicações e Assuntos Internos aprovou os planos na sexta-feira passada. O objectivo é avaliar a segurança de dispositivos, como routers e webcams, e corrigir problemas a tempo dos Jogos Olímpicos de 2020. Tóquio será o palco do regresso dos Jogos Olímpicos de Verão à Ásia, 12 anos depois dos jogos de Pequim, em 2008.

O novo plano japonês pretende evitar uma repetição dos problemas na Coreia do Sul: em Fevereiro de 2018, os jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang, foram alvo de um ciberataque que afectou a ligação de Internet no estádio olímpico, televisões na zona, e o acesso ao site do evento durante cerca de 12 horas. Naquele período, os fãs não podiam aceder a informação ou imprimir bilhetes.

Muitas vezes, o problema são aparelhos conectados entre si. O Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação japonês concluiu que 54% dos ciberataques detectados em 2017 começaram por falhas de segurança em aparelhos com ligação à Internet.

Serão representantes daquele instituto a desencadear os ataques do Governo, que devem começar em Fevereiro. O processo passa por experimentar palavras-passe de fábrica (que não foram alteradas pelos utilizadores) e dicionários de credenciais de acesso (compilados a partir de combinações obtidas em ataques de cibersegurança) para tentar aceder a cerca de 200 milhões de dispositivos.

O Governo japonês frisa que o instituto não irá revelar quaisquer dos dados obtidos durante o teste. Se a equipa descobrir um dispositivo particularmente vulnerável e fácil de atacar, será enviado um relatório às autoridades para que ajudem o dono a aumentar a segurança do seu dispositivo. O projecto pode durar até cinco anos.

O problema da cibersegurança é global. Em 2018, a criminalidade informática mostrou uma tendência para aumentar, com milhões de credenciais de acesso roubadas ao longo do ano, e ciberataques à escala global que comprometeram dados pessoais de utilizadores em todo o mundo.