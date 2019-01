Ministério Público de Leiria acusa homem de 53 anos de abuso sexual de crianças

O Ministério Público (MP) de Leiria deduziu acusação contra um homem de 53 anos pelos crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, anunciou a Procuradoria da Comarca de Leiria nesta segunda-feira.

Na nota, o MP refere que na acusação considerou-se indiciado que, no período compreendido entre fins do ano de 2017 e o mês de Março de 2018, o arguido, residente na freguesia da Maceira, em Leiria, "por diversas vezes encontrou-se com a menor de 11 anos de idade, em área da comarca de Leiria, e com a mesma praticou actos de cariz sexual".

Segundo o despacho, o suspeito "proferiu ameaças de morte", para que a vítima se mantivesse em silêncio.

"Através do seu telemóvel enviou para o telemóvel da menor, inúmeras vezes, mensagens escritas (SMS) e imagens, de cariz sexual", acrescenta a nota.

A investigação foi efectuada sob direcção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Acção Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária desta cidade.