PCP e "Verdes" querem "ir mais longe" nos "avanços" e contrariar "travão" PS

O PCP e os "Verdes" reiteraram hoje a necessidade de "ir mais longe" na reposição dos direitos e rendimentos das pessoas, contrariando o "travão" do PS, sublinhando que o compromisso que têm é com os portugueses.

"Consideramos que o reforço da CDU [que junta comunistas e ecologistas] é determinante para que possamos promover políticas de qualidade de vida das pessoas e desenvolvimento do país. Nesta legislatura, ficou bem provado que sem as forças políticas que compõem a CDU muitos dos avanços e conquistas aprovadas na Assembleia da República não o teriam sido", afirmou a dirigente ecologista Heloísa Apolónia, em declarações aos jornalistas na sede dos Verdes, em Lisboa.

Segundo a deputada do PEV, que falava no final de uma reunião com o PCP sobre a situação política e as próximas eleições europeias, as regionais da Madeira e as legislativas, "o PS, sozinho, não o teria, decerto, feito" uma série de avanços.

"De resto, o PS constituiu-se muitas vezes nas negociações como uma barreira, um travão, a muitos desses avanços e foi precisa uma grande insistência. O PS, muitas vezes, constituiu-se como um travão por tomar uma opção de obsessão com o défice, trocando mais investimento necessário ao país por menos défice. Consideramos que era possível ter ido mais longe. Quanto mais força tiver a CDU, mais influência teremos para ir mais longe, justamente no sentido daquilo que as pessoas precisam", insistiu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também em declarações aos jornalistas no final do encontro com os ecologistas, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, considerou que "saiu muito valorizada a intervenção e acção do PCP e do PEV, particularmente naquilo que foram os avanços no sentido da reposição e conquista de rendimentos e direitos dos trabalhadores e do povo portugueses" e que "foi possível, no balanço feito, verificar que valeu a pena ter participado neste processo".

"Aconteça o que acontecer, há uma questão que não alteraremos em termos de posicionamento: partimos para este processo assumindo um primeiro e principal compromisso, com os trabalhadores e o povo portugueses e não com o PS", afirmou.

Tal como tem feito ao longo destes três anos ao reclamar para os comunistas os louros por algumas decisões do PS e do Governo, Jerónimo de Sousa sublinhou que "sempre que houve uma medida positiva, lá esteve o PCP". "Quando o PS fez a opção de convergência, designadamente com o PSD, seja em relação à legislação laboral, o Banif ou a descentralização, lá estivemos contra o posicionamento do PS", insistiu.