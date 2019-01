Marcelo Rebelo de Sousa é convidado especial no arranque da Circulatura do Quadrado

O Presidente da República é convidado especial no arranque da Circulatura do Quadrado na TVI 24, no próximo dia 7 de Fevereiro, que será gravado no Palácio de Belém, disse esta segunda-feira à Lusa o director de informação da TVI.

O programa "é emitido às 23h de quinta-feira", afirmou Sérgio Figueiredo, adiantando que tem como convidado especial, na sua primeira emissão, Marcelo Rebelo de Sousa.

Anteriormente designado Quadratura do Círculo, na SIC, o programa que reúne o jornalista Carlos Andrade, os antigos dirigentes do PSD José Pacheco Pereira e do CDS António Lobo Xavier e o antigo ministro socialista Jorge Coelho troca de canal e passa agora a denominar-se Circulatura do Quadrado.

Questionado sobre as suas expectativas, o director de informação da TVI referiu que são "muito boas". "As minhas expectativas são fundadas num histórico", salientou Sérgio Figueiredo.

A SIC Notícias decidiu acabar com o programa Quadratura do Círculo, cuja última edição foi para o ar no dia 24 de Janeiro.

A decisão, que foi noticiada pelo DN, justifica-se pelo facto de “a SIC Notícias estar a fazer uma reestruturação da sua grelha, que será conhecida em breve”, adiantou fonte da Impresa à Lusa no dia 15 de Janeiro.

O programa era exibido pelo canal desde 2004, moderado por Carlos Andrade, tendo como comentadores José Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho.