Cristas sobre Marcelo: “Quem apoiou à primeira apoia à segunda”

Assunção Cristas sugeriu que o CDS-PP apoiará uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República. “Quem apoiou à primeira também apoia à segunda”, disse a líder do CDS-PP, no final de uma visita a uma empresa em Guimarães, no âmbito das jornadas parlamentares do partido em Braga.

Assunção Cristas foi questionada sobre o facto de o Presidente da República ter deixado uma porta aberta para uma recandidatura a Belém.

“Tem de perguntar ao Presidente da República. Fomos apoiantes desde a primeira hora”, disse, lembrando que nas presidenciais surgem primeiro as candidaturas e depois os apoios partidários. A seguir, concluiu: “Quem apoiou à primeira também apoia à segunda”.

Marcelo Rebelo de Sousa tem dito que decidirá em 2020 se avançará para um segundo mandato, mas este fim-de-semana disse ter uma “grande vontade” em recandidatar-se.

A líder do CDS mostrou satisfação pela realização das jornadas mundiais da Juventude em Lisboa, referindo que em sua casa há agora “adolescentes” que em 2022 serão "jovens" e que também estão “felizes” com a decisão anunciada este fim-de-semana pelo Papa Francisco. "Estamos felizes", disse.

Assunção Cristas foi ainda questionada sobre a visita ao bairro da Jamaica anunciada por Pedro Santana Lopes, líder do partido Aliança, mas recusou comentar o assunto, preferindo falar sobre a empresa têxtil que tinha acabado de visitar (a Lameirinho) e sobre economia. “Há um arrefecimento económico e não há nenhuma política do Governo para estimular o crescimento económico”, disse, referindo os problemas da empresa nas exportações para os Estados Unidos e nos custos de contexto.