A Fnac está à procura de novos talentos, para lhes dar prémios e palco

Tens talento para a música, escrita, cinema ou fotografia? O concurso Novos Talentos Fnac já arrancou e quer premiar jovens artistas nacionais nas quatro áreas.

As candidaturas, abertas até 19 de Abril, deverão ser feitas através do Facebook da Fnac ou do site. Se quiseres concorrer na categoria de cinema, deves submeter uma curta-metragem de ficção ou animação com, no máximo, oito minutos; para a escrita, deves enviar um conto literário original com 3000 palavras, no máximo; para a música, uma faixa original; e para a fotografia, um portefólio de, pelo menos, 12 imagens.

Os vencedores, anunciados no final do mês de Maio, recebem 1250 euros — que, no caso da música, se traduz na produção de um single da banda vencedora, com mistura, gravação e masterização incluídas.

Ao prémio monetário aliam-se os prémios da edição anterior: os temas das quatro bandas vencedoras integram o disco Novos Talentos Fnac, o vencedor recebe ainda a produção de um videoclipe e a oportunidade de actuar no festival Fnac Live 19; os quatro melhores contos são publicados no livro Novos Talentos Fnac e o vencedor ganha acesso a um workshop de escrita criativa, pela escola Escrever Escrever; os fotógrafos destacados vão ver os seus trabalhos expostos nos fóruns FNAC e receber 1500 euros em equipamento fotográfico Fujifilm; as curtas-metragens premiadas vão ser exibidas publicamente e o vencedor terá acesso a um workshop oferecido pela Universidade Lusófona.

O regulamento completo pode ser consultado aqui.