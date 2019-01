A favor das medicinas alternativas

Está em curso uma campanha contra as medicinas alternativas. É evidente que quem não gosta delas, pelo menos no nosso país e pelos vistos também em Espanha, são os médicos e a indústria farmacêutica – tiram freguesia a uns e gastam poucos medicamentos. Querem fazer passar a ideia de que, por haver uma grande expansão dos vários ramos de práticas alternativas, isso se deve a sermos talvez um país atrasado, o que não é verdade. Em alguns dos países tecnologicamente mais avançados, nomeadamente a França e a Alemanha, é onde as medicinas alternativas estão mais enraizadas e mais evoluídas, e a própria farmacêutica dedicada à homeopatia e outras variantes está também mais avançada. Os detractores anunciam numerosas vítimas dessas medicinas e a ilegalidade de muitos praticantes. Quanto ao primeiro aspecto, também se conhecem (conhecem-se todas?...) vítimas de erros da medicina oficial, e quanto ao segundo aspecto pois que a fiscalização seja implacável no combate à fraude. Mas só entre nós há milhares de pacientes que se curam e curaram recorrendo às medicinas alternativas; eu tenho na minha família uma pessoa que depois de correr médicos por cá e em Espanha, sem sucesso, acabou por ser curada por um médico alemão, médico "oficial" mas que utilizava a homeopatia e outras alternativas. Sem drogas nem tratamentos intrusivos!

Deixemo-nos de corporativismo médico e de domínio poderoso da indústria farmacêutica, e que haja rigorosa fiscalização dos praticantes e do ensino alternativo. Mas deixem-nos a liberdade de podermos escolher qual o tratamento que preferimos para cada um de nós. Liberdade e consciência, só isso.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Europa: também assino

O PÚBLICO publicou no sábado um manifesto – “A Casa Europa está a arder. O manifesto dos patriotas europeus” –, assinado por 30 figuras relevantes da cultura europeia, de que destaco, por mera escolha de afinidade pessoal, Fernando Savater e Ian McEwan, que merece ser subscrito por todos os portugueses que também se abriguem no salientado no título: patriotas europeus. É o que faço. Porquê? Porque, como a "caixa" do jornal parafraseia, “o que está em jogo hoje em dia é uma nova batalha pela civilização" (sic). Disse e assino por baixo.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Não disse e nunca fui

Numa série de destaques publicados na página 11 do PÚBLICO de passado sábado, é-me atribuída uma frase onde se recordam nomes de antigos comissários das comemorações do 10 de Junho. Acontece, porém, que, em boa verdade, não sou o autor dessa frase. Por outro lado, na peça ao lado, sou identificado como “ex-líder parlamentar do PCP”, pelo que me cabe esclarecer que nunca fui deputado. Aproveito para explicar que não escrevi “valoroso Presidente” mas sim “valeroso Presidente”, por influência de Camões.

Vítor Dias, ex-dirigente do PCP

N.D.: Tem razão Vítor Dias nos esclarecimentos que nos faz. As nossas desculpas ao autor e aos leitores.