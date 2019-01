Coimbra investe 400 mil euros na reabilitação da pista de atletismo do estádio

A Câmara de Coimbra vai investir mais de 400 mil euros na reabilitação da pista de atletismo do estádio municipal da cidade, anunciou esta segunda-feira a autarquia, indicando que o respectivo concurso público já foi aberto.

O município "vai avançar com a empreitada de reabilitação da pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra, uma intervenção que visa recuperar esta infra-estrutura desportiva de acordo com os normativos da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF)", afirma a Câmara, numa nota enviada à agência Lusa.

A intervenção visa "permitir a realização de competições regionais, nacionais e internacionais, bem como a sua utilização para a iniciação ao atletismo e formação ao treino de alto rendimento".

A pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra apresenta "um elevado estado de degradação, com anomalias ao nível do revestimento e da drenagem", reconhece a Câmara, adiantando que a situação fez com que a pista deixasse de ser certificada, "impedindo nomeadamente a realização de competições internacionais".

A intervenção, envolvendo um investimento base de 400.974 euros, acrescido de "IVA [imposto sobre o valor acrescentado] à taxa legal em vigor", prevê "o levantamento integral do revestimento sintético e a correcção de todas as depressões existentes no pavimento, muitas provocadas pelo uso do espaço para eventos musicais".

As marcações e pinturas da pista, de acordo com as regras da FPA e da IAAF, e a reformulação do acesso à pista interior de aquecimento, que vai passar a ser por meio de rampa, também estão previstas na obra, que deverá ficar concluída no prazo de quatro meses.