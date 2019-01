Jornada Mundial da Juventude. Uma festa religiosa com um pouco de política à mistura

Consideradas o maior evento realizado pela Igreja Católica, são dirigidas aos jovens, mas incluem pessoas de todas as idades. São um encontro de fé em ambiente de festa onde a política também entra.

Portugal há muito que tinha mostrado vontade de receber o evento, e recebeu este domingo o anúncio que torna oficial: as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022 vão realizar-se em Lisboa.

O lugar escolhido foi anunciado este domingo durante a última missa do encontro deste ano, no Panamá. A assistir à cerimónia estava o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, viajou até à Cidade do Panamá.