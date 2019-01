Rio Ave vence na Madeira e alarga distância para o Marítimo

O Rio Ave venceu esta segunda-feira o Marítimo por 0-2, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, na abertura da 19.ª jornada da I Liga de futebol. A equipa de Vila do Conde regressou às vitórias dez partidas depois, enquanto os madeirenses interrompem uma sequência de três triunfos consecutivos.

Os golos só aconteceram na segunda parte. Aos 52', Tarantini recuperou a bola a meio-campo e levou Murilo a fazer um remate rasteiro de fora de área. Charles defendeu, mas Diego Lopes estava perto para a recarga.

O golo da tranquilidade para o Rio Ave chegou já depois dos 90', após penálti convertido por João Schmidt. Lance no qual foi determinante a intervenção do videoárbitro, depois de o avançado Bruno Moreira ter sido atingido na face pelo braço de Lucas Áfrico.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A última vitória dos vila-condenses tinha ocorrido a 25 de Novembro, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após uma goleada por 7-0 frente ao Silves. Para a Liga, é necessário recuar a 27 de Outubro, até ao triunfo do Rio Ave por 1-0, em casa, frente ao Desportivo de Chaves.

O Rio Ave está à condição no nono lugar do campeonato (24 pontos) porque o Santa Clara ainda joga esta jornada, no terreno do Sp. Braga. Já o Marítimo mantém-se na 11.ª posição, com 20 pontos, mais um que Tondela, V. Setúbal e Nacional.