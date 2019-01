Crowdfunding para financiar buscas por Emiliano Sala ultrapassa os 300 mil euros

Depois dos pedidos de Romina Sala, irmã de Emiliano Sala, para que as autoridades não interrompessem as buscas pelo futebolista, a família decidiu criar uma página de financiamento colaborativo (crowdfunding), para financiar novas buscas pelo jogador. O avião do argentino desapareceu na segunda-feira, exactamente há uma semana, na região do Canal da Mancha. O avião bimotor fazia uma viagem entre França e Cardiff, no país de Gales.

Para além das inúmeras contribuições de fãs de Emiliano Sala e amantes do futebol, vários profissionais contribuíram para que a marca dos 300 mil euros — objectivo inicial proposto pela família — fosse não só atingido, mas ultrapassado.

Kylian Mbappé, futebolista do PSG, terá doado 30 mil euros para o fundo. O colega de equipa de equipa, Adrien Rabiot, também faz parte de uma longa lista que inclui nomes como o francês Dimitri Payet (Marselha), Laurent Koscielny (Arsenal) e os portugueses Anthony Lopes (Lyon) e Pedro Mendes (Montpellier).

O dinheiro recolhido pela página será usado para mobilizar meios aéreos e marítimos que permitam procurar — e patrulhar — a área onde se pensa ter caído o avião bimotor onde seguia Emiliano Sala e o piloto Dave Ibbotson, também desaparecido.

A decisão de suspender as buscas dias após o desaparecimento do jogador argentino foi muito criticada, especialmente pelas pessoas mais próximas de Emiliano Sala. A ex-namorada do futebolista disse, no Twitter, que era "uma vergonha" as buscas terem sido encerradas dias após o desaparecimento da aeronave onde seguia o jogador. "Por favor, continuem a procurar o avião. O Emiliano Sala e o piloto têm de ser salvos! Precisamos de respostas, a família e os amigos estão à espera. É muito cedo, não deixem de procurar", suplicou.

Foto Companheiros de equipa de Emiliano Sala não conseguiram conter a emoção EDDY LEMAISTRE / LUSA

Nas redes sociais, foi criada a hashtag #NoDejenDeBuscar (não deixem de o procurar, em português), com o objectivo de levar as autoridades a continuar as operações de resgate, que foram encerradas na quinta-feira, por falta de pistas credíveis relacionadas com o caso. "As possibilidades de sobrevivência [dos ocupantes do avião] são extremamente remotas", reconheceu a polícia de Guernsey, em comunicado.

Apesar da pouca probabilidade de Emiliano Sala ser encontrado com vida, Messi, Diego Maradona, Higuaín, Kun Agüero, Buffon e Acuña, jogador argentino do Sporting, foram alguns dos jogadores que recorreram às redes sociais para mostrar apoio pelo movimento.

Emiliano Sala estava prestes a mudar-se para o Cardiff, emblema do País de Gales, deixando o Nantes, clube do campeonato francês. A transferência — que ascendeu aos 17 milhões de euros — também se encontra envolta em indefinição, com o Cardiff a anunciar o congelamento do pagamento da transferência (que já estava registada na FIFA).