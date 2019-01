Chelsea-Manchester United nos "oitavos" da Taça de Inglaterra

O Chelsea, detentor do troféu, vai enfrentar o Manchester United na quinta eliminatória da Taça de Inglaterra. Voltam, assim, a encontrar-se os protagonistas da final do ano passado, desta feita numa fase mais precoce da competição.

O sorteio realizado nesta segunda-feira determinou que um dos mais fortes candidatos a ganhar a prova ficará já pelo caminho, depois de Arsenal, Tottenham e Liverpool terem também sido eliminados.

O tomba-gigantes Newport County, que compete na League Two (quarto escalão do futebol inglês) poderá vir a medir forças com o Manchester City, caso consiga afastar o Middlesbrough, depois do 1-1 da primeira mão.

Resultado do sorteio

Bristol City-Shrewsbury Town ou Wolverhampton Wanderers

AF Wimbledon-Millwall

Doncaster Rovers-Crystal Palace

Middlesbrough ou Newport County-Manchester City

Chelsea-Manchester United

Swansea City-Barnet ou Brentford

Portsmouth ou Queens Park Rangers-Watford

Brighton ou West Bromwich Albion-Derby County