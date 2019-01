Carlos Queiroz deixa selecção do Irão

Desta vez é mesmo definitivo. Depois de muitos ameaços no passado, Carlos Queiroz deixa de ser seleccionador do Irão, oito anos depois de ter assumido o cargo. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, após a derrota por 3-0 frente ao Japão nas meias-finais da Taça da Ásia.

"Esta foi uma das melhores famílias de futebol da minha carreira e desejo o melhor aos jogadores. O fim chegou. Fiz à minha maneira, deu o meu melhor e com o apoio do meu staff. E obrigado a todos os adeptos iranianos", declarou o técnico português.

Depois de oito anos na Ásia, a América do Sul será o próximo destino de Carlos Queiroz. O técnico já tem tudo certo para se tornar no próximo seleccionador da Colômbia. "Temos um pacto com Queiroz para assinar connosco. Quando acabar a Taça da Ásia, fica tudo finalizado. garantiu Ramón Jesurún, presidente da federação colombiana.