Bis de Tozé dá quinto lugar ao V. Guimarães

O V. Guimarães venceu esta segunda-feira, por 1-2, na deslocação a Santa Maria da Feira, em partida da 19.ª jornada da Liga que acentua a crise do Feirense, que não vence para o campeonato desde a segunda jornada.

O Vitória ascendeu provisoriamente ao quinto posto da tabela, em igualdade pontual com o vizinho Moreirense, ambos com 31 pontos, enquanto a equipa da Feira permanece no penúltimo lugar, com 14 pontos, podendo mesmo cair para a última posição caso o Desp. Chaves vença em Portimão.

O médio Tozé (5 e 45+1') bisou na partida, tendo estabelecido o resultado final com um grande remate, instantes depois de o Feirense ter empatado por Philipe Sampaio (45'), numa altura em que a equipa da casa acabava de ver o árbitro Nuno Almeida negar-lhe um penálti por mão de Sacko.

