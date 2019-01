Tradutora checa de literatura portuguesa Pavla Lidmilová morre aos 86 anos

A tradutora checa da literatura portuguesa Pavla Lidmilová, agraciada com a Ordem de Infante D. Henrique em Portugal, morreu aos 86 anos, indicou esta segunda-feira a Embaixada da República Checa em Lisboa. A informação foi avançada pela Rádio Checa, com base na agência de notícias daquele país (CTK).

Pavla Lidmilová, tradutora das línguas portuguesa e espanhola, estudou filologia checa e espanhola na Faculdade de Letras da Universidade de Carolina, em Praga.

Foi editora na Radiodifusão Checoslovaca e, entre 1962 e 1992, trabalhou no Gabinete para a Filologia Moderna e no Instituto de Literatura Checa e Mundial, períodos em que iniciou o contacto com a língua portuguesa, segundo informação do Instituto Camões.

Em 2005, Pavla Lidmilová foi galardoada com o Prémio do Estado da República Checa para a Tradução, o mais importante da nação checa, numa cerimónia que terminou com versos de Fernando Pessoa, lidos publicamente perante todos os laureados.

Na atribuição do prémio, o júri afirmou que a sua escolha de títulos para tradução se caracterizava por uma extraordinária capacidade de reconhecer os fenómenos dominantes da literatura contemporânea apresentados na cultura checa, muitas vezes antes de se tornarem famosos. Na literatura portuguesa, isto é especialmente verdade no que respeita à poesia de Fernando Pessoa, traduzida por Pavla Lidmilová em colaboração com Josef Hirsal desde 1968, mas também na prosa de Mário de Sá-Carneiro, Fernando Namora, Urbano Tavares Rodrigues e José Cardoso Pires, entre outros.

Pavla Lidmilová foi agraciada com a Ordem de Infante D. Henrique em Portugal, tendo sido declarada pela União Brasileira de Escritores como Personalidade Internacional do Ano. Em 2001, recebeu a Ordem de Rio Branco do Brasil.

Se as literaturas portuguesa e brasileira são hoje conhecidas na República Checa, muito se deve a Pavla Lidmilová, e embora não leccionasse, era uma referência para todos os alunos de Estudos Portugueses na República Checa, de acordo com informação disponível na página do Instituto Camões.