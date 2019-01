O elenco e os duplos de Black Panther foram os melhores do ano para os SAG Awards

Na semana passada, Black Panther tornou-se o primeiro filme de super-heróis a ser nomeado para um Óscar de Melhor Filme. A menos de um mês da cerimónia da Academia, os SAG Awards deram a esse filme o prémio de Melhor Elenco a Black Panther, tendo os seus duplos também sido premiados. Os prémios da Screen Actors Guild, o sindicato que representa os actores dos Estados Unidos, foram atribuídos este domingo, em Los Angeles.

Outros nomeados dos Óscares, entre eles alguns favoritos, também foram premiados. No campo dos actores principais, Rami Malek recebeu uma estatueta pelo papel como Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, enquanto Glenn Close ganhou por A Mulher. Ambos já tinham sido premiados pelos Globos de Ouro. Para a SAG, o actor secundário do ano também foi o mesmo: Mahershala Ali, pelo polémico Green Book - Um Guia para a Vida. Já a actriz secundária não foi Olivia Colman, mas sim Emily Blunt, de Um Lugar Silencioso.

Na televisão também houve alguns repetidos dos Globos de Ouro. No drama, Sandra Oh venceu por Killing Eve, que inexplicavelmente ainda não chegou a Portugal, enquanto nas séries limitadas os galardões foram para Darren Criss por American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace, e Patricia Arquette pela transformadora interpretação em Escape at Dannemora, – um galardão entregue, numa reunião em cima do palco dos protagonistas de Instinto Fatal, por Glenn Close e Michael Douglas – e na comédia o prémio também foi para Rachel Brosnahan, pela segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel.

Mas a cerimónia também premiou Jason Bateman pela segunda época de Ozark, Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel, a série da Amazon cujo elenco foi reconhecido como o melhor de uma série cómica, enquanto o galardão do elenco dramático foi para This is Us. Os duplos de G.L.O.W. também foram distinguidos. O prémio de carreira foi para Alan Alda, o homem que, entre 1970 e 1983, esteve à frente do elenco de M*A*S*H, uma das sitcoms mais bem-sucedidas de todos os tempos.

