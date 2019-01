Kate Hudson tem uma filha de três meses e quer dar-lhe liberdade para escolher o género

A criança nasceu há três meses, chama-se Rano Rose, é uma menina, mas a mãe Kate Hudson quer que esta tenha uma educação livre de rótulos de identidade de género. “Ainda não sabemos com que género se irá identificar”, confessa a actriz em entrevista ao site AOL.

Ainda assim, pelo comportamento e sons da menina, Kate Hudson acredita que esta apresenta uma “energia incrivelmente feminina”.

Hudson relembra ainda o crescimento de Ryder, 15 anos, e Bingham, 7 anos. “Eu fiz um bom trabalho com eles”, acredita. Por exemplo, no que se refere à roupa, diz a actriz que na altura, tudo era muito mais simples, limitando-se a vesti-los com macacões. Agora, com a menina, o caso muda de figura: “Há coisas de que gosto mas penso, ‘não lhe posso vestir isto, é exagerado’.”

Kate Hudson e o seu companheiro, Danny Fujikawa, deram as boas vindas a Rani Rose, a primeira filha do casal, em Outubro de 2018. Ryder e Bingham são fruto de relacionamentos anteriores da actriz.