Um laço gigante, uma vagina e mais Lady Gaga: a passadeira vermelha dos Screen Actors Guild Awards

Os Screen Actors Guild Awards (SAG) celebraram um quarto de século, este domingo, com a típica cerimónia de entrega de prémios que celebra o sucesso de actores no último ano. Estiveram presentes estrelas como Lady Gaga, Amy Adams e Emily Blunt e Glenn Close e Rami Malek levaram para casa os prémios de melhor actor principal em filme. Já os actores de Black Panther venceram o prémio de melhor cast.

Lady Gaga continua a dominar as passadeiras vermelhas por onde passa. Depois do vestido lilás couture Valentino, com uma enorme cauda que arrastou pelos Globos de Ouro e do mais discreto vestido sem alças da Calvin Klein que levou para os Critic's Choice Awards, optou por um modelo Dior branco, com uma racha e decote profundos. Emily Blunt, que estava nomeada para duas categorias (melhor actriz num papel secundário e actriz principal) destacou-se também, com o seu vestido cor-de-rosa com cristais e folhos esculturais. Foi um dos mais falados da noite no Twitter, com muitos utilizadores a apontar que este parecia uma vagina.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre as figuras que optaram por tomar mais riscos estiveram, por exemplo, Yara Shahidi (que sobrepôs um vestido de tule a um macacão de spandex brilhante da Fendi) e Alison Brie (que usou um vestido preto com um laço gigante da Miu Miu). Amy Adams, que estava nomeada para duas categorias, em televisão e cinema, optou por um vestido preto peplum com uma racha lateral e Danai Gurira escolheu um vestido branco Ralph & Russo sem alças, com um top de penas.

PUB

Na fotogaleria, em cima, pode ver algumas das figuras que pisaram a passadeira vermelha, na noite de domingo.