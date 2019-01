É oficial: Papa vem a Portugal em 2022 para as Jornadas Mundiais da Juventude

No último dia das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), que decorreram desde terça e terminam este domingo no Panamá, foi anunciado que Portugal receberá as próximas jornadas, em 2022 – que contarão com a presença do Papa Francisco, que virá pela segunda vez a Portugal: a primeira enquanto “peregrino”, como se designava, e esta segunda a título oficial.

Ainda que a confirmação oficial só tenha chegado este domingo, o encontro em Portugal era já tido como certo desde Dezembro, altura em que fontes eclesiásticas garantiam ao PÚBLICO a realização do evento em solo nacional, numa das zonas limítrofes da cidade de Lisboa, possivelmente no Parque do Tejo e do Trancão. Era ainda referido que a delegação do Patriarcado de Lisboa já estava a trabalhar nos preparativos do evento, em articulação com a Câmara de Lisboa.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, católico assumido, encontra-se no Panamá para as jornadas — o líder português chegou ao país da América Central na sexta-feira e tinha na agenda encontros com jovens peregrinos portugueses e com o seu homólogo panamiano, Juan Carlos Varela. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o secretário de Estado da Juventude, João Rebelo, também se encontram no Panamá.

Há ainda seis bispos portugueses entre os 480 pontífices internacionais presentes no encontro que juntou entre 100 a 200 mil jovens vindos de 155 países, incluindo 300 portugueses.

PUB

Foto PAULO NOVAIS/LUSA

“Seria uma magnífica notícia para Portugal, mas vamos esperar se se confirma, porque há mais candidatos”, acautelava Marcelo Rebelo de Sousa em Dezembro, antes de ser feito o anúncio oficial. Além de Portugal, estavam a concurso para as jornadas de 2022 a República Checa e a Suécia. Segundo o Jornal de Notícias, a fuga de informação da visita do Papa a Portugal – que dava como certa a visita do Papa a Portugal antes de ser comunicada oficialmente – incomodou os responsáveis da Igreja Católica e poderia até pôr em causa a realização das jornadas em Portugal.

O processo de escolha dos países anfitriões é demorado e preparado com anos de antecedência. Há já dez anos que Portugal tenta acolher as Jornadas da Juventude; o objectivo inicial apresentado pela Conferência Episcopal Portuguesa ao Conselho Pontifício para os Leigos era fazer coincidir o encontro com o centenário das aparições em Fátima, em 2017. A candidatura tardia e a proximidade com Espanha, que recebeu as jornadas em 2011, adiaram essa possibilidade.

Foto PAULO NOVAIS/LUSA

Segundo o site religioso Religionline, o cardeal-patriarca de Lisboa oficializou o pedido para receber as Jornadas Mundiais da Juventude no final de 2017, mas Portugal está há anos em cima da mesa, tendo a hipótese sido discutida em várias reuniões do Conselho Pontifício para os Leigos do Vaticano.

Encontro deverá trazer milhares de pessoas a Portugal

O encontro das JMJ foi criado pelo Papa João Paulo II e acontece desde 1986 de três em três anos e nunca teve Portugal como anfitrião. Se o Papa Francisco ainda for papa em 2022, será a quarta vez que dirige o evento, depois de o ter feito no Panamá (2019), na Polónia (2016) e no Rio de Janeiro (2013). Antes disso, o seu antecessor Bento XVI, que abdicou do cargo de Papa em 2013, presidiu o encontro em Madrid (2011), na Austrália (2008) e na Alemanha (2005).

O evento deverá trazer milhares de pessoas a Portugal: em Madrid, 2011, o encontro juntou mais de um milhão e meio de visitantes, cenário que poderá repetir-se em Portugal. No Brasil, foram mais de três milhões de pessoas. Durante a visita do Papa a Portugal, em 2017, o presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, estimava a presença de “um milhão de pessoas” nos dias 12 e 13 de Maio.

Na sua viagem de 9500 quilómetros do Vaticano para o Panamá, o Papa Francisco sobrevoou oito países, incluindo Portugal, tendo dirigido uma mensagem aos líderes dos territórios que sobrevoou. Numa mensagem dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco garantiu que os portugueses estão sempre presentes nas suas orações e abençoou o povo português com alegria e paz. Antes de chegar ao Panamá, o único papa a visitar o país fora João Paulo II, em Março de 1983.

Foto A escultura da "Virgem Peregrina de Fátima" datada de 1947 seguiu para o Panamá. Não saía de Portugal desde 2000 BIENVENIDO VELASCO/EPA

A ligação entre o Vaticano e Portugal já vem de longe: O Vaticano foi também a primeira entidade a reconhecer Portugal como Estado independente. Aconteceu em 1179, quando o papa Alexandre III reconhecia a independência portuguesa e o título de Rei a Afonso Henriques.

A primeira visita oficial ao estrangeiro de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente português, uma semana depois de ter tomado posse, foi precisamente ao Vaticano (e depois a Espanha)

Jornadas com mensagem política

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As Jornadas Mundiais da Juventude são consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica. "Mais do que uma grande festa da juventude católica mundial, é uma festa das nações", diz à Lusa o angolano António dos Santos, de 41 anos, que está no Panamá e já esteve também nas JMJ de Madrid, Colónia e Cracóvia. "Acabamos por representar os nossos países. A JMJ é a festa das festas porque é maior que os Jogos Olímpicos, que os mundiais de futebol. Não há festa que se compare com este encontro", conclui.

Foto HENRY ROMERO/REUTERS

Os jovens presentes no encontro pediram aos políticos que olhassem para o seu exemplo, “em que são todos iguais”. “Não importa o dinheiro, a influência política, os recursos, todos somos diferentes, mas todos somos iguais”, disse à Lusa Juan Miguel, panamiano de 25 anos. A norte-americana Meiling Familo defendeu que "não devia haver linhas a dividir" os povos e, referindo-se ao muro que o Presidente norte-americano, Donald Trump, quer construir na fronteira com o México, a peregrina disse "acreditar que cada nação tem o direito de se defender, porque precisa de ordem". "Não estão a pensar nas pessoas, mas nos políticos", vincou.