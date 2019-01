Circulação ferroviária entre Porto e Vigo retomada após atropelamento mortal em Valença

Um atropelamento ferroviário na linha do Minho, em Valença, provocou neste domingo a morte de um homem e obrigou ao corte da ligação internacional entre a cidade do Porto e Vigo, Galiza, Espanha, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

A circulação de comboios naquela ligação ferroviária, que foi cortada cerca das 20h20, foi restabelecida pelas 22h45, confirmou ao PÚBLICO fonte da Infra-estruturas de Portugal.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 19h51. O atropelamento aconteceu na passagem de nível de São Pedro da Torre, localmente conhecida por Chamosinhos.

A mesma fonte revelou que foi accionada para o local uma equipa de psicólogos do INEM para dar apoio aos familiares da vítima mortal, de 54 anos de idade.

Contactado pela agência Lusa, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Miguel Lourenço, adiantou que o acidente envolveu um comboio que seguia no sentido Porto-Valença.

Ao local compareceram 19 operacionais e oito viaturas da corporação local, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM, elementos da GNR, para investigação do caso, e técnicos das Infra-estruturas de Portugal (IP).