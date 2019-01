Deputado do PSD ataca Mamadou Ba e apaga publicação. “Foi uma brincadeira”

João Moura, deputado do PSD e presidente da distrital de Santarém, retirou na tarde deste domingo uma publicação polémica no Facebook, que caracterizou como uma “brincadeira”, sobre as críticas de Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo e assessor parlamentar do Bloco de Esquerda, às forças de segurança.

“Bamos lá a Ber se nos entendemos! O Mamadou ba, chamou bosta à Bófia, leia-se polícia de merda, agora sente se inseguro e pede segurança policial. Ó Mamadou e se fosses ba(rdamerda)!”, escreveu João Moura na sua página pessoal no Facebook, pelas 16h.

Apagou a publicação, afirma ao PÚBLICO, quando percebeu que a “brincadeira”, visível apenas ao seu grupo de amigos no Facebook, tinha chegado mais longe. "Percebi que alguém com alguma maldade na deturpação daquela publicação a tinha partilhado", explica.

Afasta qualquer responsabilidade por "declarações irresponsáveis" como figura do partido. "Partilhei uma brincadeira no meu perfil, não numa página do PSD", sublinha.

Não considerando que "bardamerda" fosse algo ofensivo — sublinha sempre que se tratava de uma brincadeira —, insiste no que motivou a publicação: a crítica a Mamadou Ba, um assessor parlamentar, que terá insultado as forças policiais como um todo. Dá mesmo o exemplo de outras situações onde as forças de segurança tiveram comportamentos condenáveis, como o agente que agrediu adeptos do Benfica em Guimarães, em 2015. "Esses agentes têm que ter nomes, têm que ser responsabilizados. Mas não se pode ostensivamente vir chamar nomes como 'bófia de merda', que é à polícia no geral", critica.

O PSD, através da concelhia de Lisboa, “exigiu responsabilidades” à deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua por “declarações irresponsáveis” que terão sido catalisador de “distúrbios” ocorridos na segunda-feira.