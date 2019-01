Uma vida de hamster, igual a tantas outras

Sukeroku faz a cama, joga jenga, experimenta óculos de realidade virtual, vai ao cabelereiro e seca o cabelo — ou, antes, o pêlo. Tem, aparentemente, uma vida igual a tantas outras; acontece é que é um hamster que, pela mão do dono, Gotte, ganha características antropormóficas. Nascido em 1993 no Japão, o jovem artista entretém-se, há já alguns meses, a imaginar um dia-a-dia alternativo para o seu animal de estimação — e toda a rotina pode ser acompanhada na conta do Instagram que já soma 40 mil seguidores. Pintada a aguarela, até a mais aborrecida tarefa de Sukeroku fica invejável. E adorável.