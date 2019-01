Os portugueses são racistas

A generalidade dos portugueses é racista. Deixemo-nos de paninhos quentes e simpáticas palavras. Quantas famílias portuguesas gostariam de ter ciganos como vizinhos? Quantas famílias portuguesas gostariam de ter pessoas de raça negra como vizinhos? Fica bem pregar a igualdade e agregar discursos carregados de solidariedade. Não podemos esquecer que os agentes da autoridade são pessoas normais, sujeitas a uma forte pressão para manter a calma em situações de conflito. Um polícia não é um autómato. Não significa que possa elevar um discurso racista. Um polícia não faz uma esquadra, como um negro não comporta todo um bairro social. Portugal está em "pé de guerra". No futebol, entra em campo um chorrilho de insultos. Na Assembleia da República nem sempre o respeito entre governantes e deputados honra a casa da democracia. Respeito, precisa-se.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A violência e a polícia

PUB

Tenho lido nos jornais, e tenho visto nos canais televisivos, a violência que ocorreu no bairro da Jamaica e a tentativa da polícia de repor a ordem e a tranquilidade. No momento em que escrevo, um autocarro ardeu em Setúbal e foram miúdos, jovens, de apenas 14, 15 e 16 anos que praticaram tal vandalismo. É preocupante que jovenzitos com esta idade pratiquem este tipo de crime. Algo está a falhar neste regime democrático em que vivemos.

O que noto é que a maioria – senão todos – os jornalistas e/ ou articulistas que escreveram (e escrevem) sobre estes acontecimentos afirmam, quase sempre, que a polícia usou de força exagerada, força desproporcionada relativamente às ocorrências. Se existe forte violência e a polícia não actua de imediato é porque deveria ter actuado. Se a polícia actua atempadamente é porque usou de força excessiva e reprimiu com violência exagerada. Ou seja, “quer-se sol na eira e chuva no nabal”, simultaneamente. Seria interessante que esses articulistas/jornalistas vestissem a pele de polícias e estivessem metidos na boca do lobo…

Conclusão: é mais fácil ser-se polícia nos regimes autoritários do que em regimes democráticos e, como já afirmava Jean Molière “não só somos responsáveis pelo que fazemos, mas também pelo que não fazemos”.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vandalismo no país

Nos últimos dias, tem vindo a crescer a onda de vandalismo. É de estranhar, que o primeiro-ministro não tenha vindo a público dar uma satisfação aos portugueses sobre o que se está a passar. É normal os polícias andarem aos tiros, à bastonada, no centro de Lisboa à hora de ponta? É normal o ministro da Administração Interna estar num silêncio absoluto? É normal uma esquadra ter sido atacada? É normal carros e caixotes do lixo arderem nas duas margens do Tejo? Não é. Aqui solicito ao presidente da República, embora ande preocupado com a vida dos motoristas de pesados, que dê um "murro na mesa" e convoque, de urgência ao seu gabinete, António Costa e Eduardo Cabrita. Chega a ser arrepiante o que se vê nas nossas televisões.

Tomás Cardoso, Lisboa