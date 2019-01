Primeia deserção na cúpula militar que apoia Maduro

O representante militar da Venezuela nos Estados Unidos, coronel José Luis Silva, deu o seu apoio a Juan Guaidó, auto-proclamado Presidente interino - é a primeira deserção no topo da hierarquia militar, que se mantém do lado do Presidente Nicolás Maduro e do regime chavista.

Em declarações ao diário norte-americano Miami Herald, o coronel venezuelano afirmou que “já basta”. “Deixem de lado o controlo ilegal do nosso território e do poder executivo. Os líderes converteram-se em multimilionários à custa do povo”, acrescentou, numa mensagem dirigida à cúpula militar da Venezuela.

Depois destas declarações, foi divulgado um vídeo, filmado na embaixada venezuelana em Washington, onde José Luis Silva faz mais apelos aos militares venezuelanos: “Dirijo-me ao povo da Venezuela e em especial aos meus irmãos das Forças Armadas com a finalidade de reconhecer como único presidente legítimo Juan Guaidó”.

PUB

“As Forças Armadas têm um papel fundamental na restauração da democracia no nosso país. Por favor, irmãos, não ataquem o nosso povo, o Estado deu-nos as armas para defender o nosso país, não para atacar os nossos compatriotas”, acrescentou, numa declaração de três minutos onde pede também a realização de “eleições livres e justas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Silva, tal como todos os diplomatas venezuelanos nos EUA, recebeu ordem de saída deste país depois Washington ter reconhecido Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela. Depois disto, Maduro cortou relações diplomáticas com os norte-americanos. No entanto, diz Silva, “uma alta percentagem dos diplomatas aqui [nos EUA] não está de acordo com a usurpação de poder de Maduro, mas há medo do que possa acontecer com os seus parentes na Venezuela”.

Este é o primeiro alto quadro militar a reconhecer a legitimidade de Guaidó, líder da Assembleia Nacional que na quarta-feira se autoproclamou Presidente interino. A cúpula militar da Venezuela já reafirmou a sua lealdade a Maduro, e o líder da oposição ao regime tem feito vários apelos para que as Forças Armadas troquem de posição, pois são um instrumental fundamental para a mudança política no país.