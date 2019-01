Novo balanço aponta para pelo menos 40 mortos em colapso de barragem em Minas Gerais

Pelo menos 40 pessoas morreram na sequência da ruptura de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, informaram no sábado as autoridades brasileiras em novo balanço.

O anterior balanço apontava para 34 mortos, 300 desaparecidos, 23 pessoas encaminhadas para hospitais da região e 81 pessoas desalojadas devido à ruptura da barragem.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou ser muito difícil resgatar pessoas com vida dos escombros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ruptura da barragem da empresa de mineração Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais.

PUB

Segundo o levantamento do governo de Minas Gerais, até ao momento foram resgatadas 366 pessoas, sendo 221 funcionários da empresa Vale e 145 subcontratados.

Os bombeiros suspenderam na noite de sábado as buscas pelas vítimas e, de acordo com fontes dos bombeiros, citadas pelo portal G1, as buscas, com cerca de 200 operacionais no terreno, foram interrompidas às 20:00 de sábado (00:00 em Lisboa) e serão retomadas às 04:00 (06:00 em Lisboa).