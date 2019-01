Centenas de pessoas dizem adeus ao pequeno Julen

Julen Roselló, a criança de dois anos cujo corpo foi resgatado na madrugada de sábado do poço onde caiu a 13 de Janeiro, em Totalán, Málaga, foi enterrado neste domingo às 13h30 (hora local, menos uma hora em Lisboa), no cemitério da localidade de El Palo.

“Estivemos aqui a noite toda. Foi muito duro, mas estamos muito gratos aos nossos vizinhos de El Palo, que cuidaram de nós este tempo todo. É incrível como há boas pessoas aqui”, afirmou uma prima da mãe de Julen, citada pelo El Mundo.

Além da família, amigos e vizinhos, os pais da criança foram acompanhados pelos bombeiros de Málaga que participaram do resgate. De acordo com o El Diario, a cerimónia religiosa ocorreu cerca das 12h30 (hora local). Julen foi enterrado no cemitério de El Palo, ao lado do irmão, que faleceu em 2017 de causas naturais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O caixão de Julen tinha chegado ao cemitério no sábado, cerca das quatro da tarde (hora local), depois da autópsia ao corpo no Instituto de Medicina Legal de Málaga.

PUB

Centenas de pessoas dirigiram-se ao local para deixar o último adeus à criança. Não pararam também de chegar coroas de flores e balões com o nome de Julen gravado. "Nunca tinha visto tanta gente neste cemitério”, afirmou uma senhora no local, citada pelo El Mundo.

O resgate do corpo do pequeno Julen durou 13 dias, e gerou grande comoção em Espanha e por todo o mundo. A extrema dureza do terreno e fortes rajadas de vento atrasaram o resgate do corpo, acompanhadas de perto por dezenas de pessoas no local e por milhões de pessoas através dos meios de comunicação. No sábado foi decretado luto oficial de três dias em Málaga.