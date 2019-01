Palcos da semana

Música

Primeira-dama em despedida

Numa mão, a arte; na outra, a política. É esta dialéctica que, aos 78 anos, ainda faz mover Joan Baez. Chamam-lhe "primeira-dama da folk" e não é para menos: além de ser uma das maiores figuras femininas da música norte-americana, é também exemplo de activismo e intervenção. As ocasiões de a ver têm sido raras. E esta pode mesmo ser a última, já que o concerto faz parte da sua digressão de despedida, a Fare Thee Well Tour. O alinhamento intercala o álbum Whistle Down the Wind (2018) com um legado de seis décadas que inclui versões como We shall overcome (viagem directa a Woodstock) e originais como Diamonds & rust (um dos muitos êxitos nas tabelas).

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 1 de Fevereiro, 21h30.

Bilhetes de 25€ a 100€

PUB

Foto Unwanted Christophe Reynaud de Lage

Dança

Mulheres feridas com voz

O palco dá voz a mulheres que foram vítimas de violações em massa no Ruanda. Usadas como armas de guerra. Marcadas nos corpos, na memória, na descendência. Dorothée Munyaneza falou com dezenas. Quis saber como lidavam com os "filhos indesejados" que tiveram de quem as destruiu e às suas famílias. E perguntou-lhes: "Depois do que lhe aconteceu, como conseguiu aceitar-se?". Unwanted nasceu assim. Porque "o corpo fala quando o testemunho foi suspenso", como sublinhou ao The New York Times, depois de estrear a peça, em Julho de 2017, em Avignon. Essa missão de traduzir o inefável e lembrar o que não pode ser esquecido, remexendo nessas (também suas) cicatrizes de guerra, tem sido o motor da criadora ruandesa. Vale fazer música, como a banda sonora que assinou para o filme Hotel Ruanda ou os concertos em que recorre a spoken word, dança e cantos militares. E vale dançar, como vimos em Samedi Détente, em 2017, no mesmo palco que agora acolhe Unwanted. "De novo testemunhamos", explicava ao PÚBLICO há menos de um ano, "mas agora testemunhamos todas juntas — na esperança de que os espectadores também se tornem testemunhas".

PORTO Teatro Municipal Campo Alegre

Dia 1 de Fevereiro, às 21h.

Bilhetes a 10€

Foto The Scarlet Letter Bruno Simão

Teatro

Puritanismo (nada) à letra

Depois de ter aberto o seu Cuaderno de Trabajo em Montemor-o-Velho, em Agosto, no âmbito de uma residência artística no 40.º Citemor, a dramaturga, encenadora e actriz catalã Angélica Lidell está de volta com uma performance que promete reforçar-lhe o estatuto de vanguardista e provocadora. The Scarlet Letter é a sua abordagem ao clássico de Nathaniel Hawthorne, datado de 1850. Estreada em Dezembro, no Centre Dramatique National Orléans, foi descrita pelo Libération como "um espantoso buquê de cenas sem tabus contra o puritanismo".

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II

Dias 1 e 2 de Fevereiro, respectivamente às 21h e 19h.

Bilhetes de 9€ a 16€

Foto Enrico Rava DR

Música

Rava em Espinho

Em 2016, chegou a integrar o cartaz do Misty Fest com o projecto Tribe, mas os concertos acabaram por ser cancelados – o que só contribui para aumentar a expectativa em torno do regresso de Enrico Rava, o mais famoso músico de jazz italiano. Com quase 80 anos, o trompetista e compositor surge nesta data (única em Portugal) como líder de um quarteto em que alinham Francesco Diodati (guitarra), Gabriele Evangelista (baixo) e Enrico Morello (bateria).

ESPINHO Auditório de Espinho

Dia 2 de Fevereiro, às 21h30.

Bilhetes a 10€

Foto Jack Broadbent DR

Música

Encontro com Broadbent

Há poucos anos, não era invulgar encontrá-lo nas ruas, a cantar e a tocar a sua guitarra com um cantil a fazer de slide. Agora, Jack Broadbent é considerado um dos maiores bluesmen da sua geração ou, como o apresentou o Festival de Jazz de Montreux (onde actuou em 2016), "o novo mestre da slide guitar". One Night Stand (2018), o quarto longa-duração, dá o mote ao reencontro com o músico inglês.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

LISBOA Centro Cultural de Belém

Dia 31 de Janeiro, às 21h.

Bilhetes de 20€ a 25€

PONTA DELGADA Teatro Micaelense

Dia 1 de Fevereiro, às 21h30.

Bilhetes de 8,75€ a 12,50€

ALCOBAÇA Cine-Teatro de Alcobaça

Dia 2 de Fevereiro, às 21h30.

Bilhetes a 14€