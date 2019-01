Bar Refaeli vai apresentar a Eurovisão

A supermodelo israelita Bar Refaeli, de 33 anos, vai ser uma das apresentadoras do próximo Festival Eurovisão da Canção, que se realiza em Maio em Telavive, Israel, anunciou a organização na sexta-feira. A acompanhar Refaeli vão estar Erez Tal, Assis Azar e Lucy Ayoub.

Gal Gadot tinha sido a primeira escolha da organização, mas actriz acabou por recusar o convite por motivos de agenda.

No início deste ano, a supermodelo e os seus pais, Tzipi e Rafi, foram acusados de crimes de evasão fiscal e lavagem de dinheiro pelas autoridades israelitas. ​Segundo o The Times of Israel, a organização do evento mostrava-se preocupada com o impacto mediático de tais acusações.

A estação de televisão pública hebraica, a Kan Israel, irá transmitir e organizar o evento, conquistado para Telavive com a vitória na edição de 2018 com Toy, da cantora Netta Barzilai.

Bar Refaeli é uma conhecida supermodelo que tem feito campanhas para marcas como a Chanel, Escada, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Victoria’s Secret, Gap, entre muitas outras.

Esta não é a primeira vez que a modelo apresenta um programa de televisão – entre 2013 e 2015 apresentou as duas primeiras temporadas do Factor X Israel.