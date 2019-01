Cinco polícias feridos em perseguição em Cascais

Cinco agentes da PSP ficaram feridos neste sábado, em Cascais, num acidente durante a perseguição a um veículo suspeito durante um assalto a uma habitação.

Os agentes da equipa de intervenção rápida da PSP foram chamados a uma ocorrência de assalto a uma residência, junto da qual terão detectado uma viatura suspeita, confirmou ao PÚBLICO o comissário Morais, do Comando Metropolitano de Lisboa.

O acidente ocorreu pelas 19h28, na estrada do Guincho, em Cascais, quando um dos assaltantes, que aguardava no carro pelos colegas do lado de fora da casa, se pôs em fuga da polícia, acabando por embater na viatura policial.

De acordo com fonte da PSP, seguiam seis elementos da polícia no veículo, cinco dos quais sofreram ferimentos ligeiros e já foram atendidos no Hospital de Cascais.

PUB

O assaltante conseguiu fugir para a praia do Guincho. Também os indivíduos que assaltaram a casa se puseram a monte. O veículo onde seguiram foi apreendido pela PSP.