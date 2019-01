Caixa denunciou Sócrates e motivou Operação Marquês

Foi a Caixa Geral de Depósitos (CGD) que denunciou José Sócrates e lançou a semente da Operação Marquês, avança este sábado o Expresso. O semanário consultou mais de 500 páginas, até agora desconhecidas, que mostra como a investigação ao ex-primeiro-ministro começou com um relatório da Caixa dando conta da existência de transferências suspeitas de Carlos Santos Silva para a conta da mãe de Sócrates, que, segundo a acusação, funcionou como uma “conta de passagem”.

Segundo estes documentos, a Caixa denunciou Sócrates à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária em Abril de 2013, assinalando um possível esquema em que o ex-primeiro-ministro terá recebido, através da mãe (Maria Adelaide Monteiro), mais de meio milhão de euros do empresário e amigo Carlos Santos Silva.

O Expresso (acesso pago) chama-lhe o “capítulo oculto da Operação Marquês”. Ficou disponível este mês como anexo dos autos do processo – meio milhar de "páginas inéditas" relativas aos primórdios do caso, as primeiras de todas a serem produzidas, antes mesmo de haver uma investigação oficial.

Segundo o semanário, nem os arguidos nem os advogados tiveram acesso a estes autos – até agora. Foi o juiz Ivo Rosa que exigiu estes documentos a tempo de estarem disponíveis no início das sessões planeadas para a actual fase de instrução da Operação Marquês, marcados para segunda-feira, dia em que decorre o interrogatório da arguida Bárbara Vara, filha do ex-ministro socialista Armando Vara.​ A abertura da instrução, fase processual facultativa, foi requerida por vários dos advogados de defesa.​

“Decidiu esta I.F. [Instituição Financeira] proceder à abertura do processo de investigação em nome de José Sócrates Carvalho Pinto Sousa em virtude de terem sido recebidas na sua conta à ordem com o NIB (…) diversas transferências de quantias elevadas”, refere o relatório produzido pela Caixa, citado pelo Expresso.

“Desconhecemos a racionalidade económica e financeira que está subjacente às transferências emitidas por Carlos Manuel Santos Silva, no valor de €600.000,00 para a conta de Maria Adelaide Carvalho Monteiro (funcionando esta como “conta de passagem”), a qual posteriormente transferiu de forma fraccionada, num período de cerca de seis meses, a quantia de €450.000,00 para a conta de José Sócrates Pinto Sousa”, refere ainda o documento.

Ao todo, um total de 520 mil euros foram recebidos através da mãe.

Sócrates, que chegou a estar preso preventivamente durante dez meses e depois em prisão domiciliária, está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.