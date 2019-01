PSD acusa Governo de falhar com os portugueses em matéria de segurança

O secretário-geral do PSD, José Silvano, acusou neste sábado o Governo de "não cumprir" com os portugueses em matéria de segurança, dando como exemplos os incêndios, os acontecimentos no bairro da Jamaica e os ataques às esquadras da PSP. O social-democrata considerou que cabe ao Estado assegurar a ordem pública, defendendo que num país onde todos pagam impostos a segurança das pessoas e bens é algo "sagrado".

"O problema não são as situações pontuais, mas sim que este Governo não está a cumprir com os portugueses na questão da segurança", atirou, à margem da tomada de posse dos órgãos eleitos pela concelhia do PSD/Chaves, agora liderada por Castanheira Pena, ex-vice-presidente da câmara local.

José Silvano referiu que "mais uma vez" o Governo engana os portugueses numa área "essencial e sensível" como a segurança das pessoas e dos bens. Lembrando o caso dos incêndios, da protecção civil, dos recentes acontecimentos no bairro da Jamaica, mas também em Lisboa e nas esquadras da PSP de Setúbal, o secretário-geral referiu que o Governo "não cumpre" com os portugueses, apontando a segurança como uma das suas falhas.

Depois de três noites consecutivas em que caixotes do lixo, carros (incluindo um da PSP) e até um autocarro foram incendiados em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e uma esquadra foi apedrejada, na quinta-feira à noite não se registaram ocorrências deste género. Mas na madrugada deste sábado a direcção nacional da PSP registou que três ecopontos e uma viatura arderam na zona da Reboleira, Amadora.

PUB

A polícia foi chamada ao local pelas 2h50 mas não conseguiu identificar quaisquer suspeitos. Além da viatura que ardeu, uma outra, que estava contígua, ficou também com a parte lateral danificada, segundo a polícia.