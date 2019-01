Os melhores contos de Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe é genial. A conjugação verbal no presente do indicativo foi propositada e justifica-se com a quantidade de autores e narrativas que sofrem, nos nossos dias, a sombria influência dos escritos de Poe.

Nascido há 210 anos, em Janeiro de 1809, em Boston, Poe foi criado por John e Francis Allan, após desaparecimento do pai e morte da mãe. Uma existência errática, senão veja-se: a difícil relação com o pai adoptivo, o abandono da universidade, a expulsão da academia militar, os excessos de álcool, o comportamento boémio, as aventuras desregradas, a morte prematura da mulher, a tentativa de suicídio e uma decisão inédita: viver exclusivamente da produção escrita. Pioneiro em vários géneros literários, também aqui Poe provou a irreverência que lhe consumia o espírito. É o primeiro registo relativo a esta intenção por parte de um escritor norte-americano.

A própria morte de Poe é um mistério: em 1849, após súbito desaparecimento de vários dias, o escritor foi encontrado nas ruas de Baltimore, profundamente alterado e com comportamentos bizarros, sem conseguir articular um discurso que justificasse o sucedido. Morreu dias depois.

A influência literária de Poe não pode ser hiperbolizada. Alterando o rumo dos acontecimentos, o escritor marcou definitivamente a história da literatura. Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, escreveu que “cada uma [das estórias de detective de Poe] é uma raiz da qual toda uma literatura se desenvolveu… Onde estavam as estórias de detectives antes de Poe soprar o sopro da vida nelas?”

Mas a genialidade criativa de Poe não se ficou pela ficção policial. A ficção científica também lhe deve a essência. Jules Vernes, autor de Viagem ao Centro da Terra (1864) e Vinte Mil Léguas Submarinas (1870), foi fortemente influenciado por Poe, escrevendo até a continuação de A Narrativa de Arthur Gordon Pym (obra de Poe, 1838). H. G. Wells, autor de A Máquina do Tempo (1895), escreveu que “Pym conta o que uma mente muito inteligente poderia imaginar sobre o Pólo Sul há um século”.

Uma importante alusão à influência de Poe: Fernando Pessoa, um dos maiores vultos da literatura portuguesa, indicava o escritor norte-americano entre as principais referências literárias.

O génio literário de Poe não se detinha perante nada. Os seus escritos no âmbito da física, da cosmologia e da criptografia revelaram-se instigadores de novas obras. E falta-nos ainda falar de terror, suspense e psique. Na literatura de Poe encontramos o horror explorado ao pormenor clínico, com uma dissecação única de elementos e variáveis. Poe é o nome mais aclamado do Romantismo Sombrio, que reflecte a escuridão da alma e o fascínio popular por elementos irracionais, sobrenaturais e grotescos. Escrever sobre Poe é viciante e já estendi ao máximo o espaço de abordagem ao autor. Falemos, pois, do livro.

O volume Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe reúne 28 narrativas do autor, ilustradas por 28 artistas portugueses. A edição é de Safaa Dib, através da chancela Saída de Emergência, e integra a colecção Bang!. O espírito singular de Poe é retratado com sucesso na selecção heterogénea de Dib. As ilustrações (de uma forma geral) foram bem conseguidas. Quanto à obra exposta na colectânea, os críticos já a dissecaram com determinação. Relembrando que o próprio autor foi um crítico literário de referência, atrevo-me a tecer breves comentários sobre o contexto literário de alguns contos. Na génese do terror psicológico estão narrativas como Berenice, A Queda da Casa de Usher e O Coração Delator. Os títulos Os Crimes na Rua Morgue, O Mistério de Marie Rogêt e A Carta Furtada estão na base da ficção policial, enquanto O Poço e o Pêndulo, William Wilson e O Homem da Multidão são bons exemplos de suspense literário. As habilidades criptográficas de Poe estão presentes no conto O Escaravelho de Ouro. As referências apresentadas servem unicamente de exemplo, seguindo a minha apreciação, estando presentes os géneros mencionados em várias narrativas da colectânea.

Em última análise, é uma iniciativa (edição em Setembro de 2017) de peso no universo literário português e uma leitura obrigatória para os fãs dos vários géneros literários mencionados. Para os seguidores de Poe, confessando-me entre eles, é um volume essencial, com uma apresentação clássica e robusta que abrilhantará qualquer colecção ou estante de livros.

“Ali nasci. Mas seria uma mera frivolidade dizer que eu não tinha vivido antes, que a alma não tem existência prévia”, escreveu Poe.