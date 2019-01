A Europa das pátrias

Concordo plenamente com o primeiro-ministro. Sempre defendi uma Europa forte e unida, como alternativa à hegemonia das superpotências. E a nossa postura, como diz António Costa, não deve ser a de sair da Europa nem estar de joelhos, mas defender dentro dela, com determinação e firmeza, os interesses do país. A Europa que defendo deve preservar a especificidade de cada Nação, mas rejeito, de forma categórica, os nacionalismos exacerbados, próprios da extrema-direita e tão em voga em alguns países europeus. As soluções autoritárias nunca foram do meu agrado.

Os ideais democráticos inspiradores da União Europeia devem estar sempre presentes e as eleições de Maio próximo são uma excelente oportunidade para os reafirmar, votando nas forças políticas que se identificam com a democracia e a liberdade. Nunca escondi a minha admiração pelo general De Gaulle. Quando morreu, o Pravda, insuspeito em si mesmo, disse que tinha morrido o dirigente mais progressista da Europa Ocidental. A Europa das pátrias que De Gaulle defendia parece-me ser um modelo ainda adequado aos tempos mais modernos. É uma solução intermédia entre o federalismo, que recuso por o achar utópico, e os nacionalismos doentios e egoísmos que urge derrotar já em Maio, se possível. A Europa de Jean Monnet acabará por sobreviver e se fortalecer. Mesmo que não seja essa a vontade do inefável Trump.

Simões Ilharco, Lisboa

Realidades factuais

A corrupção é um fenómeno social que afecta várias entidades políticas, económicas e sociais e, no cômputo geral, propícia a insegurança e os populismos. Uma realidade que constitui um dos maiores desafios, senão o maior, para os políticos idóneos e para a justiça. E embora seja justo e sensato que lhes reconheçamos o desempenho meritório, em algumas ocasiões, não invalida a necessidade de uma classe política reformadora e com uma visão de futuro assim como um poder judicial que não diferencie nomes e estatutos. É que as profundas transformações (…) dos tempos, que ocorrem a ritmo acelerado, assim o exigem.

Por isso, torna-se imprescindível encontrar soluções credíveis e exequíveis adjacentes a um paradigma interventivo e proximidade junto das comunidades. Circunstâncias no qual a transparência e a coerência são fundamentais e obviamente contribuirão para evitar a descrença na política, o aparecimento de populismos e vislumbram um futuro promissor para todos.

Manuel Vargas, Aljustrel



Mau agoiro

Então, não é que a dívida total do Estado, das empresas e famílias atingiu o máximo jamais alcançado de 723 mil milhões de euros? Para onde caminhamos? Viver do alheio, rumo a nova bancarrota?

Alguém, na nossa longeva pátria, para defender a palavra presenteada e a honra de Portugal, foi até Toledo, levando a família com uma corda ao pescoço a fim de remir a palavra dada, enquanto outro corajoso português, na Índia, empenhou as suas honradas barbas. E, hoje, quem defende a Pátria, que dia-a-dia assiste à sua continuada desonra?

José Amaral,V.N. Gaia