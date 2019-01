Atirador mata cinco pessoas em dois ataques diferentes no Louisiana

Um atirador, cerca de 21 anos, atacou duas localidades do estado norte-americano do Louisiana, neste sábado, matando pelo menos cinco pessoas, avança a Associated Press.

De acordo com as autoridades, o autor dos disparos está em fuga, mas já foi identificado: chama-se Dakota Theriot.

Os ataques ocorreram na manhã deste sábado nas localidades de Ascension e Livingston, cerca de 113 quilómetros a ocidente de Nova Orleães, a cidade mais populosa daquele estado.

O xerife de Livingston, Jason Ard, confirmou no Facebook que três mortes ocorreram na sua localidade, no sábado. Na mesma página, adianta a identidade de três vítimas: Billy Ernest, Tanner Ernest e Summer Ernest.

Também através do Facebook, o gabinete do xerife de Ascension anunciou que duas pessoas — que já foram identificadas como sendo marido e mulher — foram mortas a tiro na cidade de Gonzalez. O filho de ambos, Dakota Theriot, de 21 anos, está a ser procurado pelas autoridades sob acusação de homicídio.

A porta-voz do xerife de Ascension, Allison Hudson, anunciou que as autoridades acreditam que os tiroteios nas duas localidades estão ligados, e investigadores de ambas as jurisdições estão a trabalhar em conjunto.