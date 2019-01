França, Espanha e Alemanha dão oito dias a Maduro para marcar eleições na Venezuela

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a Alemanha deram neste sábado oito dias a Nicolás Maduro para convocar eleições “transparentes”, caso contrário reconhecem Juan Guaidó como Presidente interino.

Na sexta-feira foi anunciado que Bruxelas estava a preparar um ultimato a Maduro. Pelo que a posição destes três países da UE pode prenunciar uma nova declaração de Bruxelas, que até ao momento não tinha posto em causa directamente Maduro mas tinha reconhecido a Assembleia Nacional como único órgão legítimo da Venezuela.

“O povo venezuelano deve poder decidir livremente o seu futuro. Sem em oito dias não forem anunciadas eleições, podemos Juan Guaidó como ‘Presidente interino’ da Venezuela para implementar o referido processo político. Trabalhamos conjuntamente com os nossos aliados europeus”, escreveu Macron no Twitter.

Pedro Sánchez pediu “a realização imediata de eleições limpas e democráticas”. “Não desejamos pôr ou tirar líderes na Venezuela, mas sim que se realizem eleições livres e democráticas”, disse, citado pelos media espanhóis, falando também no prazo de oito dias para Maduro as convocar.

Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, confirmou que Bruxelas reconhecerá Guaidó se “for constatado que não existe a menor vontade” de convocar eleições por parte do regime chavista.

Estas declarações provocaram uma resposta contundente por parte de Maduro, num discurso em Caracas na sexta-feira. Considerando as afirmações de Borrell “insolentes”, o Presidente venezuelano disse que Sánchez “não tem moral para lançar um ultimado à Venezuela” - referia-se ao facto de não ter sido eleito mas de ter chegado à chefia do governo com uma moção de censura contra o governo conservador de Mariano Rajoy. “Enfrentamos Espanha, como sempre fizemos, e ao seu racismo”, atirou Maduro.