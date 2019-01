Autópsia a Julen revela “politraumatismos compatíveis com a queda”

O corpo de Julen Roselló, a criança de dois anos que foi encontrada sem vida nesta madrugada num poço onde tinha caído em Totalán (Málaga), apresentava um “traumatismo cranioencefálico grave” e “politraumatismos compatíveis com a queda”, relata o jornal espanhol El Mundo. São estes os resultados preliminares da autópsia, que foi feita na manhã deste sábado, logo depois de encontrado o corpo após 13 dias de buscas.

A criança caiu de forma “rápida e livre” ao longo dos 71 metros de profundidade do poço, relatou em conferência de imprensa o delegado do Governo na Andaluzia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, citado pelo jornal El País.

De acordo com o El Mundo, o corpo da criança foi encontrado com os braços virados para cima, o que sugere que terá tentado proteger-se da pedras ou areia arrastadas com a queda.

Depois de 13 dias de buscas, Julen Roselló, de dois anos, foi encontrado sem vida neste sábado, à 1h25 da madrugada (hora local), por dois membros da Brigada de Salvamento Mineiro, acompanhados por um elemento da Guarda Civil do Grupo de Montanha que supervisionava os trabalhos, relata o jornal El Mundo. O corpo foi retirado do poço cerca de três horas depois.

Na terça-feira, um juiz de instrução de Málaga abriu uma investigação para averiguar as circunstâncias exactas em que Julen caiu no poço.

Luto em Málaga

O corpo do pequeno Julen já está a ser velado pela família, em El Paso. O funeral realiza-se neste domingo, às 12 horas locais.

A imprensa local relata que Victoria García e José Roselló, ​pais do menino, terão gritado “Outra vez, não!” quando receberam a notícia de que o corpo tinha sido resgatado. Em 2017, ambos perderam outro filho, Oliver, que sofreu de morte súbita.

Em Málaga, foram decretados três dias de luto oficial. A decisão foi anunciada pelo presidente da câmara de Málaga, Francisco de La Torre, minutos depois da notícia do resgate. Na manhã deste sábado, fez-se um minuto de silêncio em memória de Julen.