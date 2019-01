Nuno Espírito Santo escapou à eliminação nos últimos minutos

O Wolverhampton teve a eliminação à vista nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, mas após ter estado a perder por 2-0 na visita ao Shrewsbury Town, conseguiu recuperar e fazer o 2-2 já no período de compensação. A eliminatória terá de ser decidida com novo jogo, de desempate, em casa dos “wolves”.

Apesar de ter feito várias poupanças no “onze”, o Wolverhampton fez mais remates e teve mais posse de bola do que o adversário. Mas a eficácia foi toda do Shrewsbury Town, que se adiantou no marcador aos 47’, com um golo de Greg Docherty.

Luke Waterfall ampliou a vantagem do Shrewsbury Town aos 71’, mas a equipa comandada por Nuno Espírito Santo conseguiu foi reduzir a diferença, aos 75’, com um golo do mexicano Raúl Jiménez.

A eliminação parecia inevitável, só que, já no período de compensação, o Wolverhampton conseguiu manter-se vivo na Taça de Inglaterra: após cruzamento na direita, Matt Doherty surgiu a desferir um cabeceamento que valeu o 2-2.

Noutro encontro dos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, o Manchester City teve uma tarde tranquila na recepção ao Burnley. A equipa de Pep Guardiola goleou por 5-0, um resultado construído por Gabriel Jesus (23’), Bernardo Silva (52’), Kevin De Bruyne (61’), Kevin Long (na própria baliza, 73’), e Sergio Agüero (de penálti, 85’).

O Newcastle foi eliminado em casa pelo Watford (0-2), com golos de Andre Gray e Isaac Success na segunda parte.

Ainda neste sábado, o Everton de Marco Silva defronta o Millwall.