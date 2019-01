Marco Silva eliminado no último instante

O Everton caiu nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, ao ser batido pelo Millwall, 19.º classificado do segundo escalão do futebol inglês. A equipa orientada por Marco Silva até esteve duas vezes em vantagem no marcador, mas permitiu a reviravolta (3-2) nos derradeiros instantes da partida.

Com André Gomes no “onze”, o Everton chegou à vantagem pouco antes do intervalo: o internacional português fez o passe para Richarlison inaugurar o marcador. Contudo, ainda antes do descanso, o Millwall restabeleceu a igualdade, por intermédio de Lee Gregory.

Numa partida disputada em certos períodos sob chuva intensa, o Everton voltou a colocar-se em vantagem aos 72’, com um golo de Cenk Tosun. Mas, mais uma vez, a resposta do Millwall não tardou: após ressalto, a bola tocou em Jake Cooper e entrou na baliza defendida por Pickford.

Os minutos esgotavam-se e a perspectiva de uma partida de desempate tornava-se cada vez mais real. Mas o Millwall tinha outros planos. Já no período de compensação, a bola foi colocada na área e a defesa do Everton falhou, deixando Murray Wallace sozinho – e o escocês não desperdiçou, consumando a reviravolta e o apuramento para a próxima eliminatória.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também neste sábado, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo esteve à beira da eliminação na Taça de Inglaterra, mas conseguiu escapar nos últimos minutos.

Após ter estado a perder por 2-0 na visita ao Shrewsbury Town, conseguiu recuperar e fazer o 2-2 já no período de compensação. A eliminatória terá de ser decidida com novo jogo, de desempate, em casa dos “wolves”.