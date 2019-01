Com Leonardo Jardim na bancada, Mónaco voltou a perder

Thierry Henry foi-se embora, Leonardo Jardim já esteve na bancada, mas a sorte do Mónaco não mudou: o emblema do principado voltou a perder na Liga francesa, perante o Dijon (2-0), adversário que tinha imediatamente acima na classificação.

Franck Passi assegurou a transição de Henry para Jardim (o treinador português vai iniciar o seu segundo período ao leme do Mónaco na terça-feira, na partida da Taça da Liga francesa diante do Guingamp) e fez três alterações no “onze” relativamente ao jogo anterior: Subasic, Sidibe, Badiashile entram na equipa titular.

Mas, apesar de ter criado algumas oportunidades de perigo para a baliza adversária, o Mónaco (com Rony Lopes no “onze”) não mostrou eficácia e foi castigado por isso. Ao intervalo os monegascos já perdiam, após Kwon Chang-Hoon ter colocado o Dijon em vantagem os 24’.

As coisas complicaram-se para o Mónaco na segunda parte, com a expulsão de Naldo, após entrada muito dura sobre Júlio Tavares.

Sem capacidade para contrariar os acontecimentos, o Mónaco sofreu o segundo golo aos 69’, apontado por Naim Sliti. E até ao final da partida ainda viu o Dijon desperdiçar algumas oportunidades em contra-ataques velozes.

O Mónaco mantém-se com 15 pontos e viu o Dijon somar 20. Os adversários imediatamente acima dos monegascos são agora Amiens e Caen, ambos com 18 (mas menos um jogo disputado).